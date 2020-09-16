У випадку перемоги демократів на виборах у США наврядчи відбудуться якісь радикаьні зміни із курсом долару

Таку думку висловив економіст Олександр Савченко в інтерв'ю Politeka-online.

"Давайте почнемо без гіпотези, що демократи у разі перемоги зроблять якість радикальні дії стосовно забезпечення американської валюти", - наголосив він.

Економіст нагадав, що ще декілька місяців тому експерти прогнозували, що на кінець року курс в Україні становитиме приблизно 29 грн за один "зелений" (+/- 1 грн).

"Ми бачимо, що наші прогнози стверджуються. У такому разі українці мають захистити свої заощадження від девальвації і інфляції. Найкраще це робити, шукаючи адекватні депозитні ставки в українських банках. Наприклад, якщо вам платять депозитну ставку 10-12% в українському банку, і сума невелика, десь до 200 тисяч, то можна навіть робити депозити в гривні", - зазначив Савченко.

Якщо ж знайдеться хороша ставка в доларах, наприклад, 3%, то експерт радить обміняти частину коштів на долари.

"І не забувайте про євро. В останні 2-3 місяці несподівано для всіх євро зростало проти долара, а це означає, що цікавими стають і депозити в євро, навіть якщо вони дуже малоприбуткові", - сказав економіст.

Він наголосив, що такі поради стосуються тих, "у кого гроші є".

"У кого дуже мало грошей, я думаю, краще тримати в гривнях під високу депозитну ставку", - додав він.

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