Украина не должна вмешиваться в дела Беларуси и рассказывать соседям, как надо жить

Такое мнение высказал политтехнолог Дмитрий Раимов в интервью Politeka-online.

Так, эксперт подчеркнул, что лично его сейчас волнует только украинская экономика.

Ситуация в Беларуси, по его словам, никоим образом не повлияет на Украину, если наше государство не будет лезть во внутренние дела соседей.

"У меня есть своя страна, я не хочу здесь беспорядков, и то, что происходит у наших соседей, меня вообще не волнует - это их личное внутреннее дело. На нас как-то это особенно пока не влияет. Если мы не будем лезть во внутренние дела Беларуси, то это не повлияет на наш товарооборот и на наши дружеские отношения. Но если мы будем засовывать свое мнение в каждую дырку о том, что мы должны стать примером, и рассказывать, как должна жить Беларусь - ну, мягко говоря, можно посмотреть, что говорят сами белорусы в интервью", - сказал эксперт.

Раимов подчеркнул, что белорусы отмечают, что они не хотят повторить украинский сценарий.

"Мы не хотим, как в Украине", - везде они говорят", - отметил эксперт.

Этот тезис, по его словам, прозвучал в том числе в проекте известного интервьюера Юрия Дудя о ресурсе Nexta, который является главной информационной платформой Беларуси во время протестов.

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