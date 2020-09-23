Глава Білорусі Олександр Лукашенко таємно провів процедуру інавгурації

Як передає Politeka.net, про це у своїх Telegram-каналах інформують як українські, так і білоруські ЗМІ.

Так, в районі столичного Палацу Республіки зафіксували величезне скупчення силовиків і військових. Також ряд центральних вулиць Мінська були перекриті.

Як стверджують журналісти, Олександр Лукашенко провів таємну "коронацію".

Влада до останнього приховувала час і дату проведення процедури, але чутки, все-таки, підтвердилися.

"Церемонія інавгурації в ці хвилини проходить у Палаці Незалежності. Поклавши праву руку на Конституцію, кривавий диктатор виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про складання присяги, після чого Єрмошина вручила Лукашенку посвідчення Президента Республіки Білорусь", - інформує канал Nexta.

Більш того, вперше в історії Білорусі інавгурація президента ніяк не анонсувалася.

Раніше ми розповідали, що Європейський Союз після "виборів" і масових протестів відмовився визнавати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Таку заяву зробив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. За його словами, всі глави МЗС ЄС зійшлися на думці, що президентські вибори в Білорусії були сфальсифікованими, тому не хочуть визнавати їх результату.

«Всі ми не визнаємо легітимність Лукашенка за підсумками процесу, який ми вважаємо сфальсифікованим», — заявляв Боррель минулого тижня.

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