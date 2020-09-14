В Сочи во время переговоров президентов Беларуси Александра Лукашенко и РФ Владимира Путина последний пообещал своему коллеге финансовую поддержку

Москва готова выдать Минску государственный кредит в полтора миллиарда долларов, чтобы поддержать Беларусь. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя результаты встречи, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ и соцсети.

В детали он не углублялся, отметив только, что все дальнейшие нюансы проработают министерства финансов обеих стран.

В свою очередь Лукашенко заявил, что в основе всего лежит экономика.

«Мы всегда придерживались этой линии. А эти события показали, надо теснее держаться с нашим братом», – подчеркнул он.

«🤬Все! Беларусь продана!!», – прокомментировали видео с обещанием Путина в телеграмм-канале «Украинский Диалог».

«На россиян у Путина денег нет, но для друга-диктатора Лукашенко он готов выдать кредит в 1,5 млрд долларов», – сообщает в Twitter «Мид Роисси».

«Путин выделит Лукашенко кредита на $1,5 млрд. А Твери, Тамбову и Орловской области не выделит. И на российское здравоохранение не выделит. И на обещанные горячие обеды для всех школьников. Лукашенко же нужнее, правда?», – отмечает Любовь Соболь.

В комментариях пользователи не пожалели сарказма.

«Это называется "оттянул конец лукашеко". Ну на месяц дольше он пробарахтается. Ну сбежит позже. Зато кремляди теперь официально враги Беларуси. И бабок этих питун не увидит», «Хватит врать: кредитов для всех расиян хватит, даже на еду. Разжигаете, МИД!», «Пенсионеры России оценят!», «Карателям плотить чем-то надо», «Яныку трояк лярдов выдали - не помогло. Лука , выходит, подешевше нашего Ананаса», «Нах Тамбов если Путин только что купил Беларусь а усатый её отдал за гроши?», «Продешевил. Янук в два раза больше взял», – пишут в соцсетях.

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи проходили в формате «один на один». На повестке дня стояли, по информации росСМИ, «ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в сфере стратегического партнерства».

Напомним, смелый Галкин отрастил усы и поразил сходством с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских омоновцев Лукашенко сняли на видео.