Політичний аналітик Андрій Вігірінський прокоментував скандал, який розгорівся на тлі концерту української співачки Ольги Полякової у Харкові

Свою думку з цього приводу він озвучив в інтерв'ю Politeka-online.

Експерт зізнався, що і сам не проти відвідати масовий захід - зокрема, він планує піти на футбольний матч, коли на стадіоні будуть присутні близько 23 тисяч людей. Він наголосив, що при 30% заповненості стадіону і дотриманні маскового режиму такий захід буде больш безпечним, аніж якийсь стихійний - на кшталт нещодавнього концерту в Харкові.

Він нагадав, що нещодавно також масштабні концерти відбувались в Запоріжжі та Дніпрі.

На думку Вігірінського, у недотриманні карантинних обмежень українцями відповідальність несе перш за все влада.

"Якщо пан Степанов (глава МОЗ Максим Степанов, - ред.) каже про те, що не впорались, заходи не працюють, значит вертикаль повинна приймати соціально непопулярні рішення. Просто сказати представникам ФОПів, підприємцям, які мітингують під стінами Кабінету міністрів, що "ваші мітинги - це, звісно, добре, але коли до вас приходить декілька тисяч людей, які не дотримуються заходів безпеки, то ми такі заходи проводити не будемо", - сказав експерт.

Він наголосив, що такий крок не додасть популярності владі, однак він є необхідним для збереження здоров'я суспільства.

"Не треба ховати голову в пісок. Наші громадяни самі про себе не подбають", - вважає Вігірінський.

За його словами, українці будуть відвідувати подібні заходи до тих пір, доки це буде дозволено і за це не буде жодної відповідальності.

Нагадаємо, харківська влада злякалася незручних питань про концерт Полякової.

Як повідомляла Politeka, життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

Також Politeka писала, що Оля Полякова потрапила в кримінальну справу і записала екстрене звернення.