Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко розповів про підводні камені проведення всеукраїнського опитування, оголошеного президентом Володимиром Зеленським.

Він прокоментував майбутнє голосування в ефірі Politeka on-line (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Це серйозна проблема: забезпечити разом з голосуванням ще й голосування з питань Зеленського. Це, найменше, 30 тисяч місць для голосування біля дільниць (столів, стільців урн), напевно, на дві-три людини, близько ста тисяч осіб, які будуть це все обслуговувати, підраховувати. І, звичайно, надрукувати бюлетені. Фахівці кажуть, що в пару мільйонів ця справа влетить", - зазначив політичний діяч.

Микола Томенко звернув увагу, що закон не дозволяє президенту України брати гроші у приватних осіб навіть в інтересах держави.

"Питання: хто це дійство охлократично-популістичне, трохи по-дебільному зроблене, оплатить? Кажуть, якісь спонсори. Тут, друзі, я хочу сказати, що команду Зеленського не рятує триденна Трускавецька школа конституційного права, тому що президент не має права здійснювати свої повноваження за кошти, спрямовані благодійниками, меценатами, олігархами або навіть простим народом. Тобто, він фінансує виключно в рамках бюджету, які на його діяльність передбачені. Це теж чимало, нагадаю, в бюджеті на 2020 на Офіс президента, виключно діяльність президента, близько мільярда гривень... грубо кажучи, десь чотири мільярди у президента є", - підрахував лідер"Рідної країни".

На думку Миколи Томенка, проведення опитування може обернутися корупційним скандалом:

"Якби законодавчо була норма про можливість проведення всеукраїнського опитування, то це мало б фінансуватися або окремим рядком бюджету або з коштів, передбачених на президента, але вже точно не благодійниками. Більш того, це підпадає під відповідальність і може стати підставою для початку процедури імпічменту, якщо якийсь меценат вирішив фінансувати діяльність президента, а потім за це захоче отримати завод, фабрику або землю. Це називається політичною корупцією".

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