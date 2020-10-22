В Україні має намір девальвують національну валюту

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Андрій Новак в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, українським експортерам вигідне подорожчання іноземної валюти.

"Десь місяць тому з вуст глави держави прозвучало: "нічого страшного, якщо у нас буде курс 30". Ясно, що президенту це хтось нашептав. Як я вже говорив, це могли бути тільки експортери, для яких, чим дорожче валюта, тим краще. Якщо дотримуватися такої логіки, то при курсі 35 гривень за Долар буде ще краще, а 100 гривень за долар - взагалі краса", - іронічно зазначив Новак.

За його словами, головними винуватцями у знеціненні гривні є уряд і НБУ.

"За курс 50 на 50 відповідає уряд і Національний банк. Шмигаль і Шевченко - керівники двох найвищих економічних інституцій країни", - зазначив експерт.

Нагадаємо, у Міністерстві розвитку економіки оприлюднили оновлений консенсус-прогноз.

Опитані відомством експерти також вважають, що курс долара до кінця року буде нижче, ніж закладено в бюджеті - на рівні 28,25 гривні за долар.

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