Пародія відомого російського коміка Максима Галкіна на звернення Зеленського до українців про "5 важливих питань" несе в собі певний месседж

Таку думку висловив політичний і військовий експерт Олексій Арестович в інтерв'ю Politeka-online.

"Це не просто пародія. Галкіна давно не було чутно на українську тему. Чоловік Алли Пугачової тут, мені здається, реагує як мінімум на російський громадський запит. А пов'язаний цей запит із тим, що вони (росіяни, - ред.) дуже нервово відреагували на елемент прямої демократії і спробували його висміяти, тому що в Росії є велике бурління з цього приводу", - наголосив Арестович.

За словами експерта, те, що 5 питань від Зеленського є певним піар-ходом і способом залучити до участі у виборах якнайбільше молоді (за рахунок питання про каннабіс), є очевидним фактом. Втім, як наголосив Арестович, в Росії і таких явищ немає, і думкою людей там ніхто не цікавиться.

"Що б там не казали - політтехнологічно, під вибори, але думку народу в Україні питають. А де ми бачили, щоб в Росії питали думку народу хоч з якогось приводу?" - запитав експерт.

Крім того, на думку Арестовича, причиною записати таку пародію стало питання Будапештського меморандуму.

"Питання про виконання Будапештського меморандуму їх схвилювало. Звичайно, не Галкіна, а тих, хто попросив Галкіна і сказав, що розумно було б записати пародію на цю тему", - сказав Арестович.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" жорстко пропісочив Галкіна після скандального відео: "Друже, втрачаєш форму".

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