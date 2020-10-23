Ні Росія, ні Туреччина не зможуть ввести своїх миротворців у Нагірний Карабах
Як передає Politeka.net, таку думку озвучила політичний діяч Надія Савченко в інтерв'ю для Politeka Online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За її словами, сподіватися на вирішення конфлікту з приходом третьої сторони не варто.
"Миротворці, хоч вони так і називаються, ніколи не вирішували питання війни і миру, а з їх приходом тільки заморожувалися конфлікти. Нагірний карабах вже проходив цю історію", - пояснила політик.
Розкішна Анджеліна Джолі оголила солодкі місця, запаморочивши голову м'якими вигинами: "твої губи такі…"
Зірка "Дом-2" вивалив брудні подробиці утіх Собчак з коханцем: "Там така жесть..."
"Нереальна!": зухвала Бузова засвітила нижню білизну, не встояла навіть "коханка" Меладзе
Трагедія в "Дизель Шоу", біль втрати не вгамувати: "Небеса завжди забирають найкращих"
Савченко підкреслила, що ідея із залученням миротворців у конфлікт Азербайджану і Вірменії майже нереальна, оскільки ніхто нікому не віддасть зони впливу.
"А хто кому поступиться Середню Азію? Миротворці Китаю? НАТО? А може Росії? Все залежатиме від того, чи дозволять Росії здійснювати миротворчу місію. Навіть Туреччини цього не дозволять. Зрозумійте, це буде одностороння миротворчість", - підсумувала Савченко.
Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, на спірній території йдуть активні бойові зіткнення. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Обидві сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення.
Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.
Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.
Також Politeka писала, що Кремль зіткнувся з потужним противником в Карабасі, названа головна небезпека.