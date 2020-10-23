Ні Росія, ні Туреччина не зможуть ввести своїх миротворців у Нагірний Карабах

Як передає Politeka.net, таку думку озвучила політичний діяч Надія Савченко в інтерв'ю для Politeka Online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, сподіватися на вирішення конфлікту з приходом третьої сторони не варто.

"Миротворці, хоч вони так і називаються, ніколи не вирішували питання війни і миру, а з їх приходом тільки заморожувалися конфлікти. Нагірний карабах вже проходив цю історію", - пояснила політик.

Савченко підкреслила, що ідея із залученням миротворців у конфлікт Азербайджану і Вірменії майже нереальна, оскільки ніхто нікому не віддасть зони впливу.

"А хто кому поступиться Середню Азію? Миротворці Китаю? НАТО? А може Росії? Все залежатиме від того, чи дозволять Росії здійснювати миротворчу місію. Навіть Туреччини цього не дозволять. Зрозумійте, це буде одностороння миротворчість", - підсумувала Савченко.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, на спірній території йдуть активні бойові зіткнення. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Обидві сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення.