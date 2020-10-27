В Украине нужно ввести двухпалатную систему парламента и отменить президентские выборы

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист и политолог Олег Соскин в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, перемены прежде всего должны начаться с Верховной Рады Украины.

"Наш главный законодательный орган должен стать двухпалатным. Верхняя палата - это палата мэров. Там, конечно, будут не все мэры, а только те, что набирут 75 тысяч голосов. Я думаю, что мы перейдем к такой форме парламента. Это объективная реальность", - отметил эксперт.

Соскин подчеркнул, что следующим шагом нужно отменить всенародные выборы президента.

"Еще один процесс - это ликвидация избрания президента всенародными прямыми выборами. Это бесполезное и дорогостоящее занятие потому, что любой президент, которых избирается, хуже предыдущего. Он приводит таких ублюдков, которых в этой стране еще никто не видел. Они все более голодные, жадные, криминальные и противные. Думаю нужно просто двумя палатами избирать президента страны. Главные его функциями должны быть военная, представления станы на международном уровне и механизм по роспуску верхней и нижних палат", - пояснил эксперт.

По его словам, такое изменения позитивно скажется на благосостоянии украинцев.



"Главное, чтобы никто из них не сунул свои ручонки в финансы, кадровые назначения и прочие вещи, там где можно увеличить свои деньги и дать возможность своему шмурдяку ограбить народ", - подытожил Соскин.

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