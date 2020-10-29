Прийняття конституційного рішення суверенним органом державної влади не може бути причиною призупинення безвізу
Про це сказав політичний аналітик Андрій Вігірінський в інтерв'ю Politeka-online.
За словами експерта, рішення КСУ будуть поважати в Євросоюзі, навіть якщо вони їм не будуть подобатись.
"Жодний міжнародний орган - ні Єврокомісія, ні Європарламент, ні Європейський суд з прав людини - не можуть тлумачити нашу Конституцію, перевіряти, чи є конституційній чи неконституційність. Тому таке рішення є, воно не може бути підставою призупинення безвізу", - запевнив Вігірінський.
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Крім того, за словами експерта, якщо в ЄС з якихось інших причин вирішать переглянути безвіз для українців, до цього часу наша держава вже врегуляє всі питання.
За словами експерта, наразі в ЄС переймаються іншими питаннями, а кордони в Союзі закриті, тому безвіз для України там навряд чи когось хвилює.
Вігірінський підсумував, що теза про можливе скасування безвізу є окремою думкою окремих діячів.
"Це якийсь такий пряник, позбавленням якого нас лякають дуже довго. Мені здається, що це вже стає якоюсь міфічною історією, а не реальною загрозою", - підсумував він.
Нагадаємо, Вігірінський назвав три ключові домовленості Зеленського з Ердоганом: "Для України це важливо".
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