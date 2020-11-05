Якби найближчої неділі відбулись дострокові президентські вибори, перемогу би одержав той, "хто виграв велике місто"

Таку думку висловив політичний експерт Олег Соскін в інтерв'ю Politeka-online.

Так, за словами політолога, новим главою держави стала би людина, яка отримала новий кредит довіри у великого ареалу електорату.

"Президент - це завжди особистість. Є три вариіанти розвитку подій. Найгірший: Зеленський і його найближче оточення продовжують відкриту війну, ламають гілку влади. Вони ламають і людей, які в цій інституції знаходяться, але зараз вони ламають саму інституцію, сам парламентаризм" - наголосив Соскін.

При цьому він зазначив, що така політика для Зеленського закінчиться поразкою.

"Конституційна війна почнеться. Це не дай Боже. Найстрашніше, що може бути", - наголосив експерт.

Другий варіант, за його словами, може бути перехід до "нормальної європейської демократії" та до двопалатного парламенту. Зеленський, на його думку, може піти на це, розуміючи, що він не має президентського майбутнього.

Третій варіант, за словами Соскіна, полягає в тому, що Зеленський може просто подати у відставку.

"Тоді кандидатами в президенти стануть ті міські голови, які набрали беззаперечну більшість у своїх містах. Київ - раз. Харків (як там зараз Кернес, не знаю) - два. Труханов - три. Я думаю, черкаський мер Бондаренко - чотири. А, ну і Дніпро - п'ять. І Синютка - шість", - сказав експерт.

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Як повідомляла Politeka, що Олег Соскін запропонував скасувати президентські вибори в Україні.

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