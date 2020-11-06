В Україні мають намір підняти курс долара

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Андрій Новак в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Він нагадав, що рівень життя в Україні вважається одним з найгірших в Європі.

"Ми вже опустилися нижче Молдови і опускатися ще є куди. Це один з наслідків курсової політики. Раніше прозвучала така фраза:"30 гривень за долар - це нормально". Ясно, що це не президент придумав. Очевидно, що він в економіці не розбирається, а тим більше у фінансових балансах", - вважає економіст.

За словами Новака, зростання курсу гривні вигідне українським експортерам.

"Якщо йти за такою логікою, то ще краще буде курс 35, а ще краще - 40. Ясно, що таку логіку в уста президента вкладають ті, кому це потрібно. Тому що експортерів чим дорожче валюта, тим краще. У нас досі відсутня державна економічна політика, яка була б підпорядкована хоч якійсь стратегії. Ось, звідки всі наші біди", - підсумував експерт.

Нагадаємо, у Міністерстві розвитку економіки оприлюднили оновлений консенсус-прогноз.

Опитані відомством експерти також вважають, що курс долара до кінця року буде нижче, ніж закладено в бюджеті – на рівні 28,25 гривні за долар.

Нагадаємо, що у Зеленського розкрили, що чекає українську економіку, цифри від МВФ виявилися невірними: «падіння ВВП не більше...».

Як повідомляла Politeka, новий курс долара після 25 жовтня, чи треба терміново бігти в обмінники: "діє правило....".

Також Politeka писала, що долар спіткнеться, НБУ оновив курс валют: чого чекати українцям.