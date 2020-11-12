Гроші з Фонду боротьби з "китайським" вірусом українська влада витрачає нераціонально

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політичний експерт Дмитро Співак в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Експерт зазначив, що в інших країнах вже давно практикується безкоштовна роздача масок населенню, але не в Україні.

"Минуло сім місяців і вже все Європа перейшла на безкоштовні маски. Це ж копійки для держави. 13 мільярдів закопали в асфальт. Маски у всіх безкоштовні, тести у всіх країн безкоштовні. У Туреччині тести в три рази дешевше, ніж в Україні. Де наші бабусі і дідусі повинні їх брати?",- обурився Співак.

За його словами, витрачені кошти на ремонт доріг можна було направити на масове тестування населення.



"35 мільярдів з 66 ви витрачаєте на дороги. 35 мільярдів! Мама дорога, це можна було по 6 тестів кожному безкоштовно зробити. Що вони несуть? Ідіотизм просто", - підсумував експерт.

Нагадаємо, ще влітку Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2020 рік, які стосуються цільового використання коштів з Фонду боротьби з вірусом.



Депутати додали до напрямків використання грошей, закладених у фонд, будівництво та реконструкцію доріг загального користування державного значення, а також купівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних округах.



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