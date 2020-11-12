Деньги из фонда борьбы с "китайским" вирусом украинские власти тратят нерационально

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политический эксперт Дмитрий Спивак в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Эксперт отметил, что в других странах уже давно практикуется бесплатная раздача масок населению, но не в Украине.

"Прошло семь месяцев и уже все Европа перешла на бесплатные маски. Это же копейки для государства. 13 миллиардов закопали в асфальт. Маски у всех бесплатны, тесты у всех стран бесплатны. В Турции тесты в три раза дешевле, чем в Украине. Где наши бабушки и дедушки должны их брать?", - возмутился Спивак.

По его словам, потраченные средства на ремонт дорог можно было направить на массовое тестирование населения.



"35 миллиардов из 66 вы тратите на дороги. 35 миллиардов! Мама дорогая, это можно было по 6 тестов каждому бесплатно сделать. Что они несут? Идиотизм просто", - подытожил эксперт.

Напомним, еще летом Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые касаются целевого использования средств из фонда борьбы с вирусом.



Депутаты добавили к направлениям использования денег, заложенных в фонд, строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного значения, а также покупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.





Напомним, операции и госпитализации в Украине запретили: срочное заявление Минздрава, " с сегодняшнего дня…".

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