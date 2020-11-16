Після деокупації Донбасу переселенці, які мусили виїхати, повернуться додому
Таку думку висловив військовий експерт та спікер українського делегації в ТКГ Олексій Арестович в інтерв'ю Politeka-online.
Він також нагадав, що на момент початку російської агресії жителі Донбасу виходили на вулиці з протестами, навіть коли за проукраїнську позицію вже катували і вбивали.
"Там (і зараз, - ред.) вистачає людей (з проукраїнською позицією, - ред.). Ви пам'ятаєте, коли в Луганську і Донецьку були російські війська ще на початку? Там ще проводились багатотисячні українські демонстрації. Не дивлячись на те, що людей вбивали. Люди наражали на небезпеку свої родини, і досі вони там залишились", - зазначив Арестович.
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На думку експерта, після деокупації колаборанти виїдуть з Донбасу разом із російськими військами.
"Вони не втримаються там. Вони чудово знають, що повернуться українські спецслужби з олівчиком і почнуть працювати", - сказав Арестович.
За його прогнозами, екстремісти і злочинці, які грабували, катували і тримали людей у підвалах, виїдуть з Донбасу. Натомість заїдуть українські патріоти - в тому числі ті, хто воював на Донбасі та має "дуже довгу гарну пам'ять".
Арестович впевнений, що ситуація на Донбасі різко і докорінно зміниться, коли на ці територію повернуться люди, які не в РФ тікали, а виїхали на територію України після початку російської агресії.
"Я не дуже боюсь за Донбас. Я думаю, коли росіяни звідти вийдуть, там все буде куди краще для нас, ніж ми можемо побоюватись", - підсумував він.
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