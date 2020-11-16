После деоккупации Донбасса переселенцы, которые вынуждены были уехать, вернутся домой

Такое мнение высказал военный эксперт и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью Politeka-online.

Он также напомнил, что на момент начала российской агрессии жители Донбасса выходили на улицы с протестами, даже когда за проукраинскую позицию уже пытали и убивали.

"Там (и сейчас, - ред.) хватает людей (с проукраинской позицией, - ред.). Вы помните, когда в Луганске и Донецке были российские войска еще в начале? Там еще проводились многотысячные украинские демонстрации. Несмотря на то, что людей убивали. Люди подвергали опасности свои семьи, и до сих пор они там остались", - отметил Арестович.

По мнению эксперта, после деоккупации коллаборанты уедут из Донбасса вместе с российскими войсками.

"Они не удержатся там. Они прекрасно знают, что вернутся украинские спецслужбы с карандашиком и начнут работать", - сказал Арестович.

По его прогнозам, экстремисты и преступники, которые грабили, пытали и держали людей в подвалах, уедут из Донбасса. При этом заедут украинские патриоты - в том числе те, кто воевал на Донбассе, и у кого "долгая хорошая память".

Арестович уверен, что ситуация на Донбассе резко и коренным образом изменится, когда на эти территории вернутся люди, которые не в РФ сбежали, а уехали на территорию Украины после начала российской агрессии.

"Я не очень боюсь за Донбасс. Я думаю, когда россияне оттуда выйдут, там все будет куда лучше для нас, чем мы можем опасаться", - подытожил он.

Напомним, Арестович объяснил, чем для Украины может обернуться новое перемирие.

Также Politeka сообщала, Арестович усомнился в реальности спецоперации в Луцке.

Как Politeka писала, что Арестович загнал Зеленского в угол одним вопросом про Майдан.