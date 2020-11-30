Доцільність введення локдауну в Україні я бачу, але інструментів реалізації немає
Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, чи вважає він рішення влади ввести локдаун в Україні правильним (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За словами Комаровського, сенс введення локдауна на території країни є, але інструментів для впровадження цього рішення немає.
"Доцільність дій я бачу, а інструменти реалізації не бачу, їх ніхто не бачить, судячи з усього. Якби ми зараз разом почали б регулювати безпеку дорожнього руху і обмежили в'їзд в місто тільки жовтих автомобілів або тільки червоних, зрозуміло, що ці автомобілі менше б потрапили в аварію", - навів у приклад Євген Комаровський.
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Комаровський вважає, що будь-які заходи, які допоможуть людям менше спілкуватися один з одним, дадуть ефект, хоч і незначний. За словами Комаровського, карантин вихідного дня придумав не Максим Степанов і не Володимир Зеленський, а хтось інший, хто ховається за спиною політиків і підставляє їх.
"Людей, швидше за все, обурює не сам карантин вихідного дня, а відчуття соціальної несправедливості. Я просто хотів би заглянути в очі конкретній людині, яка це придумала. Хто ця людина? Хтось мудрує за спиною у політиків і підставляє міністрів. Йому є, чим займатися, а не витрачати свій час на пояснення", - уточнив Євген Комаровський.
Доктор Комаровський прокоментував думку щодо того, що Україна вирішила ввести карантин вихідного дня після того, як це зробили інші країни.
"У нас є дуже класна українська приказка "Треба шось робити". Карантин вихідного дня - це треба шось робити", - вважає Євген Комаровський.
Нагадаємо, що доктор Євген Комаровський розкрив всю правду про ПЛР-тести і КТ для перевірки коронавірусу.
Як повідомляла Politeka, Євген Комаровський висловив свою думку щодо оточення Володимира Зеленського.
Також Politeka писала, що Євген Комаровський попередив українців про погіршення ситуації з пандемією коронавірусу в Україні.