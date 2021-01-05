2021 рік одним словом, що чекає Україну в майбутньому і чи є надія в економіки країни

Яким буде новий, 2021 рік? Це питання багато хто навіть і не намагаються собі задавати сьогодні, коли людство з очевидним полегшенням прощається з минулим, 2020 роком. Чи стане простішим для нас 2021? На це залишається саме сподіватися.

Як повідомляє Politeka.net, своїм прогнозом на 2021 рік поділився аналітик Юрій Атаманюк в ефірі Politeka.Online (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Експерт зазначив, що з боку макроекономіки в Україні все відмінно: подешевшали енергоносії; подорожчало те, що ми експортуємо - руда, пшениця, кукурудза, масло; у нас позитивний зовнішньоекономічний баланс. Тобто у нас є все необхідне, щоб розвивати економіку і створювати робочі місця в 2021 році.

"8 мільйонів українців працюють у трудовій міграції за даними ООН. Тобто зараз ми наближаємося до того, що про нас будуть говорити так, як говорять про вірмен і євреїв, що ми великий офіс. Адже більшість представників цих народів живуть за кордоном. Це може чекати і нас, якщо не поліпшити економіку в 2021", - пояснив Атаманюк.

Аналітик також додав, що така ситуація з вірменами і євреями сталася через складні випробування, яка призвела до масової міграції населення, адже люди шукали кращого життя.

"І тут це все схоже з Україною. Ось 120 років тому міграція створила в Канаді найбільшу діаспору українців. І ми бачимо, як наш народ люблять у всіх куточках світу. Вважаючи, що наш народ непереможний", - зазначив Отаманюк.

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