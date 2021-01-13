В Україні потрібно зайнятися питанням нелегальної вакцинації і переглянути правила карантину



Як передає Politeka.net, з такою думкою виступив політик Микола Томенко в інтерв'ю Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його словами, перш за все потрібно переглянути введені обмеження на час локдауну, оскільки від них страждають звичайні українці.

"У нас виходить, що локдаун для бідних людей. Решта відпочивають, літають за кордон, гуляють на закритих вечірках - ніхто не забороняє. Чому у нас не виходить з карантинними обмеженнями? Правила повинні діяти для всіх і на всі території країни. Це смішно, коли в одній області вони діють, а в іншій - ні", - зазначив Томенко.

Окремо політик зупинився на скандалі, який розгорівся про нібито вакцинацію високопоставлених чиновників і депутатів контрабандною вакциною.

"Сьогодні не можна провести досудове слідство без дозволу генпрокуратури, а зареєструвати постанову може тільки генпрокурор. На мою думку, інформацію правоохоронних органів про цю вакцинацію "для блатних" потрібно розглянути у Верховній Раді. Чого ми чекаємо 25 січня?",- заявив Томенко.





Нагадаємо, що політик Микола Томенко заявив, що бюджет передбачає собою збільшення витрат на утримання Верховної Ради.

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко розповів про те, як президент Володимир Зеленський програв чинним мерам на місцевих виборах.

Також Politeka писала, що український політик Микола Томенко висловився щодо нинішніх проблем в країні.