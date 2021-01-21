Екс-президент США Дональд Трамп за роки президенства накоїв багато незрозумілих речей

Екс-президент США Дональд Трамп у прощальній промові заявив, що особливо пишається тим, що не почав жодної війни за час президенства.

Як повідомляє Politeka.net, політик Микола Томенко в ефірі Politeka.On-line зазначив, що це єдина позитивна річ яку зробив Трамп.

Він додав, що в той же самий час Трамп викликав багато ризикованих і небезпечних ситуацій, які підломили імідж США.

"Трамп забрав США з системи світового порядку. При всьому своєму статусі Америка разом з іншими країнами трималася в цьому світовому порядку, який сама і створювала свого часу. Що робить Трамп? Трамп забирає США з цієї системи і каже, що тепер вони діють самі по собі", - пояснив експерт.

Томенко уточнив, що будь-яка країна повинна дотримуватися світового порядку і міжнародних законів, особливо це стосується великих країн.

Тим часом, при Джо Байдені в США повернеться демократія, а демократи намагаються втручатися в політику країн, які вони підтримують. Сюди входить і Україна. Сюди входить і Україна, від чого наша країна може виграти, адже буде отримувати більше підтримки від США.

"Перше випробування для посольства США в Україні буде: чи стануть продовжувати судові справи проти оточення Порошенка, оточення Зеленського. Це показові моменти для партнерства з США", - резюмував Микола Томенко.

Нагадаємо, що політик Микола Томенко заявив, що бюджет передбачає собою збільшення витрат на утримання Верховної Ради.

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко розповів про те, як президент Володимир Зеленський програв чинним мерам.

Також Politeka писала, що український політик Микола Томенко висловився щодо нинішніх проблем в країні.