Україна стоїть на межі "тарифного майдану", адже ціни на комуналку безконтрольно зростають
Тарифи в Україні зростають безконтрольно, а влада нічого не робить для того, щоб прояснити реальне ціноутворення в цьому питанні.
Як повідомляє Politeka.net, аналітик Юрій Атаманюк в ефірі Politeka.Online пояснив, чому тарифи на комуналку в Україні постійно збільшуються (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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Експерт нагадав, що за індексом щастя, який аналізується міжнародними організаціями, тільки за рік Україна впала з 33% до 14% - все через тарифну політику. На сьогоднішній день українці відчувають задоволення життям, як жителі Іраку, який знищений війною і постійно переживає теракти.
"Тобто ми вже знаходимося не в країнах третього світу, а в країнах четвертого світу, країнах забутого світу. Тому все, що стосується тарифної політики в Україні, можна назвати неогеноцидом. Ми проживали голодомор 30-их років і тепер дожилися до того, що людей залишають без засобів до виживання", - зазначив Отаманюк.
За його словами, Кабмін, реагуючи на тарифні бунти, не думав про людей і про те, що щось не так. Вони думали лише, як залишитися при владі.
"У них було два завдання - залишитися при владі, щоб тарифні бунти, які відбулися в 21 регіоні, не дійшли до Києва і не викликали новий Майдан. А другий мотив - це зробити видимість, що вони щось роблять", - резюмував Атаманюк.
Нагадаємо, Атаманюк розповів про реальну ситуацію із зарплатами в Україні.
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