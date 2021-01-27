Прийняття закону про народовладдя через всеукраїнський референдум є кроком вперед для України

Як передає Politeka.net, такою думкою поділився політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Politeka Online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"По-перше, це реалізація конституційної норми. Є окремий розділ: "вибори і референдуми" і є право на всеукраїнські та місцеві референдуми. Було б якось некоректно з юридичної та правової точки зору якби ця норма не працювала", - зазначив політолог.

За словами експерта, в референдумі немає нічого поганого.

"Деякі критики кажуть референдуми не потрібні, що це небезпечно, хоч і багато демократичних країн їх проводять. Це нормально, це Інститут демократії. Я нагадаю, що саме на всеукраїнському референдумі вирішувалося питання про нашу незалежність, так що в цьому питанні потрібно бути послідовними", - пояснив Фесенко.

"Безумовно, там є пункти і позиції, які викликають питання, але цей законопроект спочатку пройшов Венеціанську комісію Ради Європи і отримав схвальну оцінку", - зазначив політолог.



Фесенко підкреслив, що подібні законопроекти дають можливість розвитку демократії в країні.

"Це крок до демократії, крок вперед. У нас була ненормальна ситуація, з законом про народовладдя часів Януковича, який Конституційний суд скасував. У нас багато років його не було, і тут він з'явився. Тут все гаразд", - підсумував політолог.



Нагадаємо, закон "про народовладдя через всеукраїнський референдум" був прийнятий 26 січня 255 голосами народних депутатів.

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