Минуло 7 років від захоплення території, а українська влада досі не має плану щодо їх повернення.

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів Дмитро Снєгирьов, політолог і співголова ГІ «Права справа», у програмі «Політика Навиворіт».

Експерт зазначає, що використання фактично нечинних документів про співпрацю з країною, яка на цей момент виступає агресором, вважається юридично недопустимо.

«На сьомому році війни Україна має, нарешті, денонсувати державний договір із Росією, який фактично зв’язує руки нашим західним партнерам у питаннях надання військової допомоги», - розповідає Снєгирьов.

Політолог розповідає про інтерв’ю з Ходжесом, генерал-лейтенантом війська США: він запевнив, що США надаватиме допомогу Україні в процесі деокупації, якщо Україна дасть сигнал – чіткий план подальших дій.

Розглядаючи можливі кроки з боку України та подальший розвиток подій, Снєгирьов відзначає, що передусім потрібно зайнятися справою Чорноморо-Азовського басейну. Він зауважує, що вирішувати питання потрібно саме у такій злитій формі, а не розділяти його на проблему присутності РФ в Азовському морі і проблему блокування українських портів Чорного моря.

У такому разі, денонсація договорів з РФ якраз вчасно. «Перший з них, договір 2003 року між Україною і Росією, визнає акваторію Азовського моря як внутрішнього моря двох держав: Росії і України», - нагадує Снєгирьов. Він пояснює, що згідно з цим документом інші країни не можуть без згоди РФ скористатися Керченською протокою.

Великих збитків завдано й портам Маріуполя і Бердянська: їхня завантаженість зменшилася на 30%, а це означає зменшення надходжень до держбюджету.

Нагадуємо, Ілія Куса вважає санкції США проти Росії марними.

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