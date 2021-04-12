Відбуваються баталії і засідання круглих столів, які проводяться різними експертними, реформаторськими радами та іншими організаціями. Вони продовжують реформувати тіло економіки України, яке ще подає ознаки життя. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ в своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.
«Специфіка питання полягає в тому, що так звана еквайрингова комісія, яку стягують банки за проведення еквайрингових операцій в торгових мережах, практично ніяк не відчувається простими споживачами, тому що ми її не платимо. Вона зашивається в ціні товару, який ми купуємо в торговій мережі, відповідно утримується торговельною мережею і перераховується банку», - розповів економіст.
Кущ заявив, що існує банк-емітент, який випускає платіжну карту, і є банк-еквайр, який обслуговує платіж людини, що робить покупки в торговій мережі через мережу терміналів. Відповідно, банк-еквайр бере комісію, яку платить торговельна мережа за проведення цього платежу. Частину цієї комісії він перераховує банку-емітенту цієї карти.
«В Україні часто банк-еквайр і банк-емітент, який випускає платіжну карту, збігаються. Наприклад, як один з найбільших гравців на ринку платіжних операцій «Приват банк», який виступає в ролі банку-емітента випускає платіжні карти, і який встановив одну з найбільших кількостей платіжних терміналів в торгових мережах. Відповідно, всю комісію він забирає собі», - розповів експерт.
Кущ сказав, що в останні роки відбувається стрімке зростання безготівкових платежів. І пов'язано це з тим, що в значній мірі підприємства переходять при видачі зарплати на карткові проєкти.
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«Відповідно, зростає кількість грошових коштів на залишках карткових рахунків клієнтів банків. Зокрема, якщо раніше так звані кошти на вимогу, залишки по дебетових картках становили в банках до 10% від залучених населенням ресурсів, то зараз такі залишки складають до 40%. Ще трохи і фактично кошти на вимогу зрівняються зі строковими вкладами – зі звичайними депозитами», - резюмував економіст.
Нагадуємо, Politeka повідомляла, ціни в Україні ростуть, тому що у нас з кожним роком стає все важче розвивати бізнес-проекти і виробляти товари і послуги.
Також раніше Politeka писала, що стабільність кладовища фактично і є таким зашморгом, накинутим на економіку.