Член Наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Сергій Лещенко в ефірі Politeka online розповів про розслідування щодо вкладень доньки Юлії Тимошенко у бізнес, пов’язаний з обладнанням для майнінгу криптовалют.

Експерт повідомляє, що за результатами досудового врегулювання спору Юлія Тимошенко отримала 5,5 мільйонів доларів як компенсацію від Skadden.

Він додає, що це американська юридична компанія, що в часи правління Януковича працювала проти самої Тимошенко, доводила її провину зокрема щодо махінацій із газовими контрактами. «Ця компанія брала участь в підготовці звіту, який допоміг би Януковичу визнати Тимошенко справедливо засудженою», - пояснює Лещенко.

Водночас це не минулося компанії просто так: він нагадує, що 4,5 мільйони доларів отримало Міністерство юстиції Сполучених Штатів за те, аби розслідування щодо лобіювання інтересів Януковича припинили.

Насправді, за словами гостя, не одна Тимошенко пережила за Януковича політичне переслідування. Лещенко звертає увагу, що жертв репресій було набагато більше, але, коли діло дійшло до компенсації за репресії, гроші перепали лише їй.

Всю свою політичну кар’єру, підкреслює експерт, Тимошенко говорила про власну бідність, про життя на одну зарплату. За його словами, отримані 100 мільйонів гривень – це велика сума, яку можна вкласти в розвиток української економіки або ж віддати на благодійність. Ці приклади Лещенко наводить як гідне використання таких великих компенсаційних сум. «Тимошенко вирішила розпорядитися грошима так, як вона вирішила», - зазначає гість програми.

Він розповідає, що спершу гроші отримала її донька Євгенія Тимошенко, а та вже передавала їх далі. Експерт додає, що гроші опинилися в компанії «Валея», яку Лещенко навіть називає кумівською. Так, за його словами, одним із її керівників є Катерина Волкова, що зараз виконує обов’язки заступника голови «Державної продовольчо-зернової корпорації України». За словами Лещенка, не можна не згадати ще й про те, що колись Тимошенко мала наміри викупити це підприємство і що «смотрящим» у ньому вважають її зятя.

Вже з «Валея», розповідає він далі, гроші переказали бельгійській майнінговій компанії «Eliovp BVBA». «Тобто в Юлії Тимошенко є своя державна корпорація, де сидять її люди і через керівника цієї корпорації її донька виводить гроші для купівлі обладнання для майнінгу», - підсумовує Лещенко.

Нагадуємо, Лещенко заявив, що Тимошенко завжди заперечувала наявність своїх людей у різних установах.

Раніше Politeka повідомляла про те, як донька Юлії Тимошенко розпорядилася 100 мільйонами гривень компенсації.