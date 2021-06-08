Політолог Руслан Бізяєв у своєму блозі «Історичні хроніки» розповів про наслідки Першої світової війни для переможених країн, які втратили свої території і позиції в світі.

Він зазначив, що одним із наслідків усталеної після Першої Світової війни Версальсько-Вашингтонської системи стала дискримінація положення переможених держав і Радянської Росії.

«Так, Німеччина втратила права на свої колонії, сильно обмежувалася у володінні збройними силами і придушувалася економічно через механізм репарацій. Подібні умови були передбачені і для Туреччини й Болгарії, а Австро-Угорщина припинила існування як єдина держава. До того ж всі переможені держави понесли значні територіальні втрати», - розповів Бізяєв.

За його словами, переможені держави на певний час були «виключені» з ряду системоутворюючих елементів і перетворені виключно в об'єкти впливу Версальської підсистеми. Політолог зазначив, що радянська Росія, формально не будучи переможеною, виявилася на початковому етапі також виключеною.

«А закріплення лідерства США, Великобританії і Франції в новій системі, яке фактично дало їм право колегіальної зміни характеристик міжнародної системи і формування її принципів, фактично поділили світ на дві нерівні частини. "Головні" переможці і інші переможці, такі як Італія, які грали роль кордебалету», - каже Бізяєв.

Однак в 1921 році у Вашингтоні, нагадав політолог, Британія зазнала нищівної дипломатичної поразки, втративши можливість панування на морі. Ситуація в післявоєнній Європі не обіцяла британцям нічого хорошого, каже Бізяєв, і тоді Англія згадала про свого приниженого "двоюрідного брата".

«Почалося британо-американське суперництво за домінування над Німеччиною. Американці традиційно поставили на гроші. План Дауеса та план Юнга повинен був за задумом їх авторів остаточно показати, хто в Європі господар. Але фокус не вийшов. "Битву за Німеччину" США програли вщент», - розповів Бізяєв.

Раніше Politeka повідомляла, що Бізяєв розповів про зміцнення позицій США в першій половині ХХ століття.

Нагадаємо, Устенко розповів, як події в Білорусі позначаться на Україні.