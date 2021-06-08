Политолог Руслан Бизяев в своем блоге «Исторические хроники» рассказал о следствиях Первой мировой войны для побежденных стран, которые потеряли свои территории и позиции в мире.

Он отметил, что одним из следствий установившейся после Первой Мировой войны Версальско-Вашингтонской системы стала дискриминация положения побеждённых государств и Советской России.

«Так, Германия потеряла права на свои колонии, сильно ограничивалась во владении вооружёнными силами и подавлялась экономически через механизм репараций. Подобные условия были предусмотрены и для Турции и Болгарии, а Австро-Венгрия прекратила существование как единое государство.К тому же все побеждённые государства понесли значительные территориальные потери», - рассказал Бизяев.

По его словам, побеждённые государства на определённое время были «исключены» из ряда системообразующих элементов и преобразованы исключительно в объекты влияния Версальской подсистемы. Политолог отметил, что советская Россия, формально не будучи побеждённой, оказалась на начальном этапе также исключённой.

«А закрепление лидерства США, Великобритании и Франции в новой системе, фактически давшее им право коллегиального изменения характеристик международной системы и формирования её принципов фактически поделили мир на две не равные части."Главные" победители и другие победители (такие как Италия), игравшие роль кордебалета», - говорит Бизяев.

Однако в 1921 году в Вашингтоне, напомнил политолог, Британия потерпела сокрушительное дипломатическое поражение, утратив возможность господства на море. Ситуация в послевоенной Европе не сулила британцам ничего хорошего, говорит Бизяев, и тогда Англия вспомнила про своего униженного "двоюродного брата".

«Началось британо-американское соперничество за доминирование над Германией. Американцы традиционно поставили на деньги. План Дауеса и план Юнга должен был по задумке их авторов окончательно показать, кто в Европе хозяин.Но фокус не получился."Битву за Германию" США проиграли вдребезги», - рассказал Бизяев.

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