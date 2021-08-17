Політолог Руслан Бізяєв у своєму блозі «Історичні хроніки» розповів про конфлікт Польщі і Чехословаччини у 1938 році в протистоянні за Тешинський край.

Він розповів, що 26 березня в 1938 Тешині був створений Союз поляків, метою якого було домогтися для поляків такого ж положення у Чехословаччині, як і для німців.

Далі, за словами політолога, Польща неухильно йшла у фарватері німецької політики по відношенню до Чехословаччини, категорично не бажаючи нормалізації відносин, а також поляки заявили, що в разі німецько-чехословацького конфлікту втручатися не буде.

«Загалом, почалося класичне петляння між Францією і Німеччиною. Притому Польща не забарилася заявити – ніякої військової допомоги Чехословаччині від СРСР вона не допустить. У вересні 1938 року Польща де-факто підтримала Німеччину на переговорах з Францією і Британією. Але не безоплатно. В якості компенсації вона зажадала Тешинський край», - каже Бізяєв.

За його словами, така позиція викликала розуміння і схвалення в Лондоні. Політолог зазначив, що 21 вересня Чехословаччина отримала від Польщі ультиматум з вимогою передачі Тешинського краю, який не носив конкретних термінів, Чехословаччина зверталася до всіх країн, але їй не поспішали на допомогу. Також, додав Бізяєв, польська пропаганда стверджувала, що криза – це результат не німецької агресії, а слабкості Чехословаччини.

Політолог розповів, що 30 вересня направила до Праги ультиматум з вимогою прийняти польські умови до 12.00 1 жовтня і виконати їх протягом 10 днів, при цьому Тешин повинен був бути зайнятий польськими військами в першій половині дня 2 жовтня.

«У цій ситуації чехи прийняли польський ультиматум. 2 жовтня 1938 року польські війська вступили в Тешинський край. Ви будете сміятися, але гієні цього виявилося мало - вона ще хотіла отримати частину словацької території в Карпатах. Але отримавши різкий окрик з Берліна зупинилася», - підсумував Бізяєв.

Нагадаємо, раніше для Politeka Бізяєв розповів про настрої сильних гравців міжнародної арени після закінчення Першої світової війни і про те, коли стали зрозумілі наміри Гітлера щодо наступної війни.

Крім цього, для Politeka Бізяєв розповів, як за допомогою Сполучених Штатів Америки поліпшувалася армія СРСР в 30-х роках ХХ століття.