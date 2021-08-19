Навіщо Зеленському другий президентський термін і чи є в нього шанси бути обраним удруге? Про це у програмі «Ще не вмерла UA» Євгена Рибчинського розповів спікер Тристоронньої контактної групи, позаштатний радник голови Офісу Президента України з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович.
«Яка є розумна альтернатива? Повернення до старого – народ на це не піде. Можливо, він по-різному оцінить діяльність Зеленського, тому що справжні реформи завжди боляче б’ють по багатьох людях, і первісний ентузіазм може піти. Але поки лають голову держави в міжвиборчий період – це одне ставлення. А коли потрібно обирати проміж прізвищ – відбувається зміна політичної поведінки виборця. Повторити історію з чортиком із табакерки, який вискочив?», - каже він
Головне, щоб ці вибори пройшли без надриву, продовжує політик.
«Щоб це була стала процедура в демократичній державі. Всі розуміють, що спрацює багато реформ, які мають спрацювати за півтора – два роки якраз до виборів. Їх не спеціально туди відтиснули, щоб була вдала виборча кампанія. Просто за календарем, за процедурою», - каже він.
Як реформи змінюють свідомість людей, Арестович пояснив на конкретному прикладі.
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«У мене друг – атовець і переселенець із Криму, був дванадцятим у Соломенському районі у черзі на квартиру. Зателефонували вчора, сказали: «Ти другий. А уряд виділив стільки грошей, що, мабуть, ти в цьому році отримаєш квартиру». Він – принциповий противник Зеленського. Але коли кажуть, що ви отримаєте квартиру – у нього просто переоцінка цінностей пішла. І багато з цього дожене людей у масштабах держави за півтора – два роки. Я думаю, люди оцінять», - каже Арестович.
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