Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Куба в Україні і в Республіці Молдова Натача Діас Агілера у програмі Руслана Бізя єва «Культ особистості» заявила, що колишній президент США Дональд Трамп посилив блокаду Куби.

«Найгірше те, що Трамп вжив заходів під час пандемії. Це в той момент, коли всі країни світу потребують солідарності і потребують підтримки. Адміністрація Трампа за час свого існування запровадила проти Куби 240 санкцій, які посилили блокаду ще більше», - каже дипломат.

За її словами, нині для Куби є практично неможливим імпорт і експорт ліків і всіх необхідних інструментів для боротьби з коронавірусом.

Також Агілера зазначила, що перед відходом з поста президента Трамп включив Кубу в список країн, які спонсорують тероризм. Посол підкреслює, що це заважає Кубі укладати різні угоди, яких потребує держава.

«Це є незаконним і нераціональним, тому що Куба завжди допомагала всім іншим країнам. Блокада є основною перешкодою для розвитку економіки країни і розвитку відносин з іншими країнами», - стверджує вона.

Водночас Агілера заявила, що Кубу підтримує більшість країн світу. За її даними, протягом багатьох років близько 180 країн голосували за зняття блокади. Наприклад, у 2020 році 184 країни підтримали Кубу в боротьбі проти блокади, яку дипломат вважає несправедливою і незаконною.

Як повідомляла Politeka, Решмеділова розповіла, якою буде політика Байдена щодо України та її питань .