Ситуація у Вовчанську наддинамічна, за різними оцінками, на агрегатному заводі заблоковано від 300 до 500 російських окупантів.

Раніше стало відомо, що ЗСУ тримають під вогневим контролем Агрегатний завод у місті Вовчанськ Харківської області, на території якого перебувають російські солдати.

«Ситуація змінюється буквально щогодини, бо зараз час грає як на Україну, так і на Росію. Росія може підтягнути певні ресурси, перекинувши ресурси з інших ділянок фронту. А Україна проводить послідовну та методичну операцію зі знищення угруповання, яке засіло на агрегатному заводі», - повідомив в інтерв'ю "Politeka Online" військовий експерт і полковник ЗСУ у запасі Сергій Грабський.

Полковник упевнений, що штурмувати завод українські захисники не будуть.

«Ми методично розстрілюватимемо цей об'єкт, знищуючи противника. Але фактор часу слід враховувати. Противник це також усвідомлює і робить все можливе для того, щоб деблокувати це угруповання», - повідомив Грабський.

Сергій Грабський.

Полкновник ЗСУ у запасі наголосив, що ситуація непроста.

«Для нас критерієм ефективності ведення бойових дій є знищення бойового потенціалу противника. Тобто, наше завдання на даному етапі – не допустити виходу супротивника з цього об'єкта та максимально завдати йому поразки. Тобто ніхто звідти не повинен піти живим чи здоровим», - підкреслив військовий експерт.

При цьому окупанти мають шанс здатися в полон.

«Або бути знищеними. Інші варіанти ми не роздивляємось», - каже Грабський, додаючи, що противник відчайдушно продовжує кидати туди додаткові ресурси.

При цьому ціна, яку противник може заплатити за деблокування цього угруповання військ, може бути настільки високою, що це позначиться на боєздатності російських військ.

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