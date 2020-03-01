Якщо Межигір'я називають «музеєм корупції», то будинок екс-генпрокурора Віктора Пшонки цілком заслуговує на назву «музей мародерства»

Будинок генпрокурора часів Віктора Януковича Віктора Пшонки в Гореничах під Києвом вразив громадськість в лютому 2014 року кричущою розкішшю і надлишком золота

Тоді ж з'явився термін «пшонка-стайл», який мозначав багатий несмак.

Як будинок, захований за високим парканом, виглядає через п'ять років після Революції Гідності, показали журналісти «24 каналу».

Замість скульптур левів при вході, диванів з золотою оббивкою, фотографій Пшонки в образі Цезаря, незліченної кільості картин, зброї, ікон і навіть мощей святих, погляду відвідувачів відкрилася досить гнітюча картина.

Особняк, на облаштування якого пішло 15 мільйонів доларів, зараз більше підходить для зйомок голлівудських трилерів про апокаліпсис. Від колишньої розкоші тут не залишилося і сліду. Більше того, взагалі нічого не залишилося, крім стін.

На вході журналістів зустріли два ввічливих охоронця, які не дозволяли себе знімати.За а їх словами, якщо б не вони, то й паркану б не залишилося.

Співробітники телеканалу потрапили до будинку через бічний вхід.

Замість розкішного оздоблення вони побачили обдерте приміщення, що наскрізь продувається вітрами. Звідси винесли все, що тільки можна. Більш того, від стін повіддирали плитку, видерли розетки, вирвали з м'ясом сантехніку. Аналогічна картина – на другому і третьому поверхах.

Мародери не погребували нічим, вкравши навіть перила і перекриття сходинок зі сходів, так що підніматися ними тепер небезпечно. Обдерли навіть підвісні стелі.

На підлозі в одній з кімнат знайшли фото Пшонки, яке нагадує про те, хто був раніше тут господарем.

Журналісти відзначають, що більшість картин та ікон теж вкрали, тільки кілька полотен встигли передати в Національний художній музей України.

Те, що залишилося від розкішного особняка, позмінно стережуть чотири охоронці.

Нагадаємо, прокурору, який потрапив під люстрацію, повернули посаду.

Як повідомляла Politeka, Янукович проведе старість на островах, плани вражають: «П'янки, жінки і гулянки».