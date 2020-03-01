Президент РФ не втрачає надії повернути ситуацію в Україні так, як вигідно йому

Російський лідер Володимир Путін хоче, щоб українська політика стала більш передбачуваною

Таку думку в інтерв'ю Ukrlife.TV висловив відомий економіст Валентин Землянський, передає Replyua.

Проте на даний момент цього не сталося, оскільки зараз події на політичній арені України залишаються досить непередбачуваними. І така ситуація почалася не зараз.

За словами Землянського, розгойдувати ситуацію почав ще третій президент України Віктор Ющенко.

«То у нас з'являється проамериканський Ющенко, потім ми рухаємося в Європейський союз, потім ми йдемо повністю під контроль США під егідою вступу в ЄС. І чого? Як Путін повинен був реагувати?», – зазначає економіст.

Враховуючи ці моменти, Россі і змушена проводити ту політику, якої дотримується кілька останніх років. Мовляв, Україна стала дуже слабкою державою і вона створює безліч проблем своїм сусідам.

Ще один момент, який серйозно напружує Путіна, – натяки української влади на розміщення баз НАТО на території нашої країни. І доти, поки Київ точно не визначиться зі своєю стратегією, Росія не буде міняти тактику.

Землянський підкреслив, що лідер кремля демонструє стосовно України абсолютно прагматичний підхід. Так, наприклад, він пішов на поступки у газовому питанні Януковичу в обмін на рух до Європи.

Раніше ми писали про те, що зустріч російського президента Володимира Путіна і українського президента Володимира Зеленського може призвести до плачевних наслідків для України.

Москва вичавить з влади України все, що тільки можна, всі поступки, які необхідні для так званого миру на Донбасі.

«Тому що фактично не досвідчений президент України Володимир Зеленський зустрінеться з геополітичним монстром Володимиром Путіним, який видавить із Зеленського, видавить з України всі поступки, які будуть необхідні Кремлю в рамках, так би мовити, отримання миру в Україні», - зазначив політолог Андрій Смолій.