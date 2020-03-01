Російський лідер Володимир Путін хоче, щоб українська політика стала більш передбачуваною

Таку думку в інтерв'ю Ukrlife.TV висловив відомий економіст Валентин Землянський, передає Replyua.

Проте на даний момент цього не сталося, оскільки зараз події на політичній арені України залишаються досить непередбачуваними. І така ситуація почалася не зараз.

За словами Землянського, розгойдувати ситуацію почав ще третій президент України Віктор Ющенко.

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«То у нас з'являється проамериканський Ющенко, потім ми рухаємося в Європейський союз, потім ми йдемо повністю під контроль США під егідою вступу в ЄС. І чого? Як Путін повинен був реагувати?», – зазначає економіст.

Враховуючи ці моменти, Россі і змушена проводити ту політику, якої дотримується кілька останніх років. Мовляв, Україна стала дуже слабкою державою і вона створює безліч проблем своїм сусідам.

Ще один момент, який серйозно напружує Путіна, – натяки української влади на розміщення баз НАТО на території нашої країни. І доти, поки Київ точно не визначиться зі своєю стратегією, Росія не буде міняти тактику.

владимир путин

Землянський підкреслив, що лідер кремля демонструє стосовно України абсолютно прагматичний підхід. Так, наприклад, він пішов на поступки у газовому питанні Януковичу в обмін на рух до Європи.

Раніше ми писали про те, що зустріч російського президента Володимира Путіна і українського президента Володимира Зеленського може призвести до плачевних наслідків для України.

Москва вичавить з влади України все, що тільки можна, всі поступки, які необхідні для так званого миру на Донбасі.

«Тому що фактично не досвідчений президент України Володимир Зеленський зустрінеться з геополітичним монстром Володимиром Путіним, який видавить із Зеленського, видавить з України всі поступки, які будуть необхідні Кремлю в рамках, так би мовити, отримання миру в Україні», - зазначив політолог Андрій Смолій.