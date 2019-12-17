В мережі вказали на важливий момент зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним на нормандському саміті

Про це розповів журналіст «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко, який уважно стежив за перебігом зустрічі у Парижі, пишуть Факти.

Він підкреслив, що знайти вихід у нинішньому протистоянні з країнами Заходу є дуже важливим завданням.

«Росія шукає вихід, я в цьому глибоко переконаний. Справа в тому, що стан, в якому вона знаходиться зараз, навіть незважаючи на пом'якшення позиції Макрона і навіть на позицію Трампа, це насправді ситуація конфронтації», — розповів журналіст.

За словами Мартиненка, в незабаром виклики перед Росією будуть наростати.

«Серйозне загострення може початися в 2024 році, коли діючий режим або продовжить існування, або ж перейде в нову якість. «Точка зору, продемонстрована на цій зустрічі («нам нікуди поспішати, ми почекаємо»), мені здається не дуже далекоглядної», — підкреслив він.



Журналіст переконаний, що Росія незмінно прагне заморозити процес переговорів, хоча це не обіцяє нічого доброго ні Києву, ні Москві.

Раніше ми повідомляли, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков розкрив подробиці бесіди двох президентів. За його словами, розмова лідерів тривав від сили хвилин 15, перш ніж їх перервав глава Франції Еммануель Макрон. Пєсков висловив сумнів, що Зеленкий з Путіним зрозуміли один одного, так як спілкуються "різними термінами".

"Путін і Зеленський почали розмовляти один з одним. Знову ж таки, вони далекі від згоди з цілого ряду питань, вони використовують різну термінологію", - зазначив Пєсков в ефірі одного з телеканалів Росії.

Також ми повідомляли, Пєсков розповів, що часом розмова учасників "нормандської четвірки" велася на підвищених тонах. Прес-секретар зазначив, що така поведінка, наприклад, зазвичай для Путіна - "це був «робоча розмова» і іноді його учасники змушені були говорити голосніше звичайного".

Проте, зайва емоційність, на думку Пєскова, не завадила проведенню саміту.

за Причиною сплеску стало стало те, що під час зустрічі висувалися пропозиції змінити проект підсумкового комюніке, узгодженої ще у вересні, що не сподобалось Путіну. Російський лідер все ж наполіг на своєму.

Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.