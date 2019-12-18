Нардеп з фракції «Слуга народу» Оксана Дмитрієва, відома своєю любов'ю до розкішних аксесуарів, засвітив нову сумочку

39-річна нардеп з'явилася в Раді з сумкою бренду класу люкс, повідомляє «Країна». (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

При цьому наголошується, що Дмитрієва прийшла в Раду з бізнесу. Вона родом з Днепроперовска, але в Києві живе вже більше 10 років.

До політики працювала стоматологом, була головним лікарем клініки Status Dental Studio, яку заснувала. У 2017 році отримала звання "Жінка третього тисячоліття", а також брала участь в конкурсі краси Mrs. Ukraine International 2018.

Журналісти розгледіли в руках у депутата Дмитрієвої сумку Sicily від відомого італійського будинку мод, який створили дизайнери Доменіко Дольче і Стеффано Габбана. На офіційному сайті виробника сказано, що це культовий аксесуар поза модою і часом, створений як данина красі Сицилії. Саме цей острів в Середземному морі вважається джерелом натхнення для будинку Dolce & Gabbana.

Така модель, як у Оксани представлена в декількох розмірах (від маленької до великої) і в багатій колірній палітрі. У депутата сумка середнього розміру червоного кольору. Аксесуар виконаний з телячої шкіри з тисненням.

Всередині оригінальної сумки повинна бути підкладка з леопардовим принтом, а також кишеня на блискавці і відділення для смартфона. У комплекті йде з фірмовим захисним чохлом.

Ціна такої сумки €1325 або без малого 35 000 гривень за курсом НБУ на 17.12.2019 року, що становить більше восьми мінімальних зарплат.

Нагадаємо, в серпні Оксана Дмитрієва потрапила в список модниць Верховної Ради. Варто відзначити, що на перше засідання вона прийшла в білій сорочці з мереживом і спідниці-футлярі.

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