В окупованому Криму виступили проти проекту закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади
Так званий голова комітету кримського парламенту з питань міжнаціональних відносин Юрій Гемпель вважає, що згадка Криму і Севастополя слід виключити з Основного закону України.
"Це величезна помилка з боку президента Зеленського. Вони зобов'язані взагалі прибрати з своєї конституції пункти, де згадуються Крим і Севастополь, які сьогодні є невід'ємною частиною Російської Федерації", - заявив він.
Раніше президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект Про внесення змін до Конституцію України (за децентралізації влади).
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Відповідний запис є на сайті парламенту.
В картці законопроекту зазначається, що документ отримано Верховною Радою і переданий на розгляд керівництву. Законопроект визначений як невідкладний.
Також заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає, що дата проведення місцевих виборів в Україні безпосередньо залежить від проведення в країні децентралізації.
Корнієнко зазначив, що дострокові вибори відбудуться вже у наступному році. Згідно Конституції, вони повинні пройти восени, але остаточна дата залежить від кількох факторів.
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