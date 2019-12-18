Заяви прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова - ознака непрофесіоналізму, або відсутності аргументів

Як передає Politeka.net, так військовий експерт і блогер Ель Мурид прокоментував його заяву про те, що введені США санкції проти газопроводу «Північний потік — 2» говорять про недобросовісної конкуренції і порушення міжнародного права.

За його словами, на офіційному рівні не прийнято висловлювати позицію за третю сторону. Це ознака або непрофесіоналізму, або відсутності аргументів.

"Подібного роду застереження виглядають дуже непрофесійно, хоча Путін вже виписав своєму прес-секретарю безстрокову індульгенцію, відкрито закликавши не особливо звертати увагу на те, що він там висловлює. Як витончено висловився на вуличному сленгу (яким він досконало володіє з дитинства) наш президент (Путін - ред.) - "пургу несе", - зазначив експерт.

Також він звернув увагу, що нарікання на порушення міжнародного права - аргумент так собі.

"Можна легко наразитися на зустрічне запитання - а Крим був приєднаний по міжнародному праву? Ну так і ми ним живемо і працюємо, так що давайте не будемо чіпати цю делікатну тему", - уклав експерт.

Раніше Дмитро Пєсков висунув нові умови транзиту російського газу через Україну.

За його словами, він буде можливий тільки при економічної та комерційної доцільності для монополіста "Газпрому".

Соратник Володимира Путіна також додав, що переговори про продовження транзиту між Україною і Росією тривають досі.

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