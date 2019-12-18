Влада не хоче йти до миру

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Віктор Медведчук висловив свою думку з приводу президента Володимира Зеленського

"Формула Штайнмайера" була підтримана українським гарантом, а його представник, Леонід Кучма, підписав в Мінську відповідний документ. Про це Медведчук нагадав під час ефіру на телеканалі "112 Україна".

Далі відбулося комюніке в Парижі, де також погодили "формулу Штайнмайера" і введення в дію законодавства про особливий статус.

Тому Віктор Медведчук дивується, чому днями був внесений законопроект, в якому є тільки одна зміна цифри, тобто дати, щоб продовжити ситуацію ще на рік.

Таким чином, чинна влада не йде до миру і припинення бойових дій, як написано в мінських угодах та підтверджено главами держав "нормандської четвірки" 9 грудня.

Нардеп упевнений, що дії Зеленського та його команди можна пояснити одним - у глави держави немає політичної волі і він орієнтується на націонал-радикалів, або на інші вказівки, які надходять йому ззовні.

Раніше повідомлялося, що в Парижі 9 грудня пройшла зустріч "нормандської четвірки", в якій взяли участь Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін.