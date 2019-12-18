Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук высказал свое мнение по поводу президента Владимира Зеленского

"Формула Штайнмайера" была поддержана украинским гарантом, а его представитель, Леонид Кучма, подписал в Минске соответствующий документ. Об этом Медведчук напомнил во время эфира на телеканале "112 Украина".

Далее произошло коммюнике в Париже, где также согласовали "формулу Штайнмайера" и введение в действие законодательства об особом статусе.

Поэтому Виктор Медведчук недоумевает, почему на днях был внесен законопроект, в котором есть только одно изменение цифры, то есть даты, чтобы продлить ситуацию еще на год.

Таким образом, действующая власть не идет к миру и прекращению боевых действий, как написано в минских соглашениях и подтверждено главами государств "нормандской четверки" 9 декабря.

Нардеп уверен, что действия Зеленского и его команды можно объяснить одним - у главы государства нет политической воли и он ориентируется на национал-радикалов либо на другие указания, которые поступают ему извне.

Ранее сообщалось, что в Париже 9 декабря прошла встреча "нормандской четверки", в которой приняли участие Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин.