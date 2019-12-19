Окупований російськими військами Донбас вже ніколи не зможе відновити свій економічний потенціал, що був до війни

Таку думку у своєму блозі озвучив журналіст Роман Цимбалюк, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, окуповані Донбас і Крим будуть завжди нагадувати про справжню сутність агресивної Росії.

"Ми ж пам'ятаємо, як Фінляндія в 1939 році "напала" віроломно на СРСР? До речі, ця історія дуже схожа на те, що переживає Україна. Теж війна, теж частково втрати територій. Так, як і Карелію, на Донбас чекає те, що всі порастет там мохом. Але ми будемо жити і розвиватися", – згадав нюанси світової історії Цимбалюк.

Журналіст також звернув увагу, що в команді президента України Володимира Зеленського все частіше говорять про те, що треба якомога більше людей вивезти звідти і надати їм можливість жити на мирній території.

"Донбасу – все, Донбасу кришка, хана. Регіону – все. Тобто, він взагалі не несе вже і не буде нести, навіть у разі, якщо станеться диво, він повернеться до складу України (що я вважаю малореальним на сьогодні), то цієї сили економічної вже не буде. А все чому? Спасибі російським визволителям! Від заводів, фабрик – вони ж все розграбували! Люди поїхали. Нічого там не залишилося. Навіть якщо теоретично Україна дуже швидко, якщо б росіяни пішли звідти, відновила економічні зв'язки, але цієї потужності донецької вже не буде", - озвучив Цимбалюк свій сумний прогноз щодо окупованого Схід.

Підсумовуючи, український журналіст додав, що окуповані російськими військами території назавжди стануть "історичним пам'ятником російського зради, російського віроломства і військового вторгнення".

Раніше ми повідомляли про те, що Роман Цимбалюк жорстко поставив на місце спікера МЗС РФ Марія Захарова.

Зокрема, соратниця Володимира Путіна отримала жорстку відсіч після того, як висунула претензії Володимиру Зеленському. За словами Цимбалюка, Захарова не має ніякого права висувати вимоги чолі України.

"Вчить нас Захарова. Але чому вони тут масово зробили монтаж в своїх головах, в сенсі російські балакучі голови. І забули найголовніше: як ми дійшли до такого положення справ на сході України? Нагадати вам слова Путіна? Він прямо говорив нам, що Росія була змушена захищати російськомовних в Криму і на Донбасі", – жорстко заявив Цимбалюк.

Нагадаємо, у Зеленського раптово розкрили, через що Україна втратила Крим.

Як повідомляла Politeka, політолог розповів, на що готова піти Україна: "Гібридний світ на Донбасі".

Також Politeka писала, що головний бойовик «ДНР» поставив зухвалий ультиматум Україні за Зеленського.