Журналіст Роман Цимбалюк не зміг не потролити пропагандистів із "Л/ДНР", які приїхали в Москву на прес-конференцію Володимира Путіна

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає Politeka.net.

За словами Цимбалюка, з ними він зіткнувся в кулуарах прес-конференції Володимира Путіна, яка скоро почнеться.

"Як Донецьк наш український в окупації поживає?" – поставив він питання зрадникам з окупованого Донбасу.

Пропагандисти "Л/ДНР" гнівно відреагували на запитання журналіста і почали огризатися.

"Ваш ми не знаємо, наш добре. Нам чудово і без вас", – заявили посібники російських окупантів.

Роман Цимбалюк, в свою чергу, потроллил їх через комендантську годину в окупації, на що коллаборант відповів наступне: "А як вам вбивати людей Донбасу, руйнувати наші будинки, українські снаряди в нашу сторону летять? Як вам, спокійно спиться?"

У відповідь на це журналіст поставив на місце пропагандистів "Л/ДНР" і нагадав, що вони, згідно з міжнародним законодавством, є представниками військових злочинів.

"Друже мій, мені спиться добре. У такому ключі ми спілкуватися не будемо. Коли це все закінчиться, ми тебе амністуємо", – осадив Цимбалюк колаборантів з Донбасу.

Раніше ми повідомляли про те, що Роман Цимбалюк передрік долю ОРДЛО. За його словами, окуповані Донбас і Крим будуть завжди нагадувати про справжньої сутності агресивної Росії.

"Донбасу – все, Донбасу кришка, хана. Регіону – все. Тобто, він взагалі не несе вже і не буде нести, навіть у разі, якщо станеться диво, він повернеться до складу України (що я вважаю малореальним на сьогодні), то цієї сили економічної вже не буде. А все чому? Спасибі російським визволителям! Від заводів, фабрик – вони ж все розграбували! Люди поїхали. Нічого там не залишилося", - підкреслив журналіст.

Він також заявив, що економічну міць регіону не відновити навіть за умови, якщо найближчим часом покинуть територію окупаційні війська РФ.

Нагадаємо, у Зеленського раптово розкрили, з-за чого Україна втратила Крим.

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