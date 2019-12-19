Україна опинилася в небезпечній ситуації, після зустрічі Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст і політолог Кирило Сазонов.

Він вважає, що люди, які вміють думати давно розуміли, чим можуть завершитися переговори України з Росією. Кремль постійно дає вельми туманні обіцянки, які вилазять нашій країні боком.

На думку експерта, тепер після зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна є лише два можливих варіанти розвитку подій у майбутньому.

Перший з варіантів, як стверджує політолог, полягає в тому, що Україна реально здає частину своєї незалежності. Другим варіантом може бути лише те, що президент Росії Володимир Путін банально «кине» Україну з виконанням домовленостей, які обговорювалися на зустрічі в Парижі.

«Президенту РФ не потрібен мир на Донбасі без будь-яких політичних поступок з української сторони. Також Путіну не цікаво віддавати Україні заручників в обмін на своїх. Свої для господаря Кремля просто не представляють ніякої цінності», - затверджує Сазонов.

До всього іншого, політолог вважає, що українські заручники необхідні РФ лише для того, щоб хоч якось тиснути на Україну. Москва грає на почуттях небайдужих українців і продавлює власний сценарій «миру».

«Плани Кремля залишаються колишніми - потрібно демонтувати українську державність, і зробити Україну сателітом РФ і російською колонією. Для досягнення даної мети Москва користується традиційними інструментами шантажу - заручники і обстріли», - підсумував журналіст.

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