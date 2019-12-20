За його словами, багато чого вже зроблено

Президент Росії Володимир Путін заявив, що українці, білоруси і росіяни - це "одне і те ж"

Так він прокоментував створення союзної держави з Білоруссю.

"Рішення про створення союзної держави були правильними. Російський і білоруський народи, як російська та українська – одне і те ж", – заявив господар Кремля в ході прес-конференції в Москві.

При цьому Путін не відповів, чи очолить він створюється союзна держава.

"Те, що з Білоруссю відбувається духовне зближення – я радий цьому. Але основоположні рішення не реалізовані. Багато зроблено в рамках Євразійсько-економічного союзу", - підсумував російський лідер.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Україна опинилася в небезпечній ситуації, після зустрічі Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив політолог Кирило Сазонов.

Він вважає, що люди, які вміють думати давно розуміли, чим можуть завершитися переговори України з Росією. Кремль постійно дає вельми туманні обіцянки, які вилазять нашій країні боком.

На думку експерта, тепер після зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна є лише два можливих варіанти розвитку подій у майбутньому.

Перший з варіантів, як стверджує політолог, полягає в тому, що Україна реально здає частину своєї незалежності. Другим варіантом може бути лише те, що президент Росії Володимир Путін банально «кине» Україну з виконанням домовленостей, які обговорювалися на зустрічі в Парижі.

До всього іншого, політолог вважає, що українські заручники необхідні РФ лише для того, щоб хоч якось надавати свій тиск на Україну. Москва грає на почуттях небайдужих українців і продавлює власний сценарій.

Нагадаємо, Цимбалюк загнав Путіна в кут головним питанням про Донбасі.

Як повідомляла Politeka, Путін публічно зірвався на великій прес-конференції.

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