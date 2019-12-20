Президент РФ Володимир Путін назвав південно-східні території України російськими і пообіцяв розібратися з цим
Під час підсумкової прес-конференції він заявив, що «у ході створення радянського союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого відношення, все Причорномор'я, західні російські землі були передані Україні з дивним формулюванням «для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні». Тепер же, за його словами, Росія розбирається з цією «несправедливістю».
Ці слова відразу ж підняли на сміх у мережі, однак, упевнений ветеран АТО Валерій Прозапас, смішного тут мало насправді.
«Ікла Кремля вже засіли там досить глибоко, хоча по-справжньому він ще навіть не включався, чекісти вміють чекати «5-10 років, поки не забудуть кров». Але 5-10 років, поки у Путіна немає, тому вже найближчим часом почнеться прокачування тих регіонів, про що, власне, він і повідомив», – пише він на своїй сторінці у Фейсбуці.
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Тому, упевнений автор, Україна дорого заплатить за пробуксовку євроатлантичної інтеграції, хоча в 2024 могла б подавати заявки на вступ до ЄС і НАТО.
Раніше ми писали про те, що Путін продовжує заявляти, що українці, росіяни і білоруси - нібито один народ. Також він позитивно відреагував на злиття РФ з Білоруссю. Однак, він не відповів на питання журналіста, чи очолить він в майбутньому союзну державу.
Нагадаємо, Цимбалюк загнав Путіна в кут головним питанням про Донбас.