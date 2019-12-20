Президент РФ Владимир Путин назвал юго-восточные территории Украины российскими и пообещал разобраться с этим

Во время итоговой пресс-конференции он заявил, что «в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине». Теперь же, по его словам, Россия разбирается с этой «несправедливостью».

Эти слова сразу же подняли на смех в сети, однако, уверен ветеран АТО Валерий Прозапас, смешного тут мало на самом деле.

«Клыки Кремля уже засели там достаточно глубоко, хотя по-настоящему он еще даже не включался, чекисты умеют ждать «5-10 лет, пока не забудут кровь». Но 5-10 лет пока у Путина нет, поэтому уже в ближайшее время начнется прокачка тех регионов, о чем собственно он и сообщил», –пишет он на своей странице в Фейсбуке.

Поэтому, уверен автор, Украина дорого заплатит за пробуксовку в евроатлантической интеграции, хотя в 2024 могла бы подавать заявки на вступление в ЕС и НАТО.

Ранее мы писали о том, что Путин продолжает заявлять, что украинцы, россияне и белорусы - якобы один народ. Также он положительно отреагировал на слияние РФ с Беларусью. Однако, он не ответил на вопрос журналиста, возглавит ли он в будущем союзное государство.

Напомним, Цимбалюк загнал Путина в угол главным вопросом о Донбассе.

Как сообщала Politeka, Путин публично сорвался на большой пресс-конференции.