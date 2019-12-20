Під час підсумкової прес-конференції президент РФ Володимир Путін так довго розповідав про Україну, що склалася думка, ніби він хазяїн цієї країни

Такою думкою поділився політілог і блогер Олексій Голобуцький на сторінках соцмереж.

За словами блогера, президент Росії Володимир Путін вчора на підсумковій щорічній прес-конференції довго і емоційно говорив про Україну, Мінської угоди, детально зупинився на ситуації в Донбасі, висловив свої побажання щодо внесення змін в українське законодавство, дав оцінку українському адміністративному устрою, українській політиці.

У своїх промовах російський лідер довго розповідав, що саме українці повинні зробити, що саме повинна прийняти Верховна Рада, чого не має права робити президент Володимир Зеленський, що у Голобуцького склалося цікава думка. А саме Голобуцький висловив думку, що Путін вже відчуває себе власником України.



Він зазначив, що Путін веде себе так, ніби це його пряма компетенція: розпоряджатися Україною і приймати рішення по ній.

Проте політолог висловив надію, що недосвідченість Володимира Зеленського не дозволить йому насправді реалізувати подібний сценарій.

Раніше ми писали, російський президент Володимир Путін під час великої прес-конференції голосно висловився про параді з нагоди 75-річчя закінчення війни.

19 грудня проходить щорічна конференція гаранта РФ.Під час заходу піднялася тема значення Другої світової війни, зокрема для країн колишнього СРСР.

За словами Путіна, країни які не погодилися брати участь у параді з нагоди свята, зробили свій вибір. Глава РФ вважає, що представники держав, які не приїдуть на парад з-за особливостей міждержавних стосунків роблять помилку.

Як зазначив російський президенте, війна йшла не тільки для збереження цілісності територій, але і заради збереження етносу.

Далі під час палкої промови Путін не витримав, дізнавшись про міркуванні деяких про здачу Ленінграда:

"Коли я чую, що "може бути, добре було б Ленінград здати", мені хочеться сказати: "Ви придурки, немає?!".

Нагадаємо, Путін заявив про створення нової держави.

Як повідомляла Politeka, Путін публічно зірвався на великій прес-конференції.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.