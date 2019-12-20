Росія буде продовжувати вести війну на Донбасі, незважаючи на переговори в нормандському форматі

Таку думку озвучив відомий український блогер Денис Казанський (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Блогер звертає увагу українців на те, що сам Сурков і його люди відкритим текстом кажуть , що ніякої реінтеграції ОРДЛО в Україну не буде.

Кремль вже не приховує своїх зв'язків з бойовиками і ось ці люди, контрольовані Кремлем кажуть: «Так ми буде воювати далі», і звично загрожують дійти до Києва, зазначає Казанський.

«Наближений до Суркову Олександр Бородай стверджує, що український прапор в Донецьк ніколи вже не повернеться, що б там не обіцяли на дипломатичних зустрічах. А сам Сурков на нещодавній зустрічі з польовими командирами бойовиків "ДНР" запевняв, що Зеленський недоговороздатний, і що ОРДЛО під контроль Україні не віддадуть», - каже блогер.

Казанський зазначив, що п'ять років росіяни покладали відповідальність за війну на Порошенка, бо , за їх словами він наживався на ній.

«Тепер у них вже і Зеленський поганий. Що в черговий раз доводить: проблема не в конкретному українському президентові. Москва в принципі хоче знищити український суверенітет. І війна буде продовжуватися незалежно від того, яка буде прізвище в українського гаранта», - резюмує Казанський.

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