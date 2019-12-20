Россия будет продолжать вести войну на Донбассе, несмотря на переговоры в нормандском формате

Такое мнение озвучил известный украинский блогер Денис Казанский (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Блогер обращает внимание украинцев на то, что сам Сурков и его люди открытым текстом говорят , что никакой реинтеграции ОРДЛО в Украину не будет.

Кремль уже не скрывает своих связей с боевиками и вот эти люди, контролируемые Кремлем говорят: «Да мы будет воевать дальше», и привычно грозят дойти до Киева, отмечает Казанский.

«Приближённый к Суркову Александр Бородай утверждает, что украинский флаг в Донецк никогда уже не вернётся, что б там не обещали на дипломатических встречах. А сам Сурков на недавней встрече с полевыми командирами боевиков "ДНР" уверял, что Зеленский недоговороспособен, и что ОРДЛО под контроль Украине не отдадут», - говорит блогер.

Казанский отметил, что пять лет россияне возлагали ответственность за войну на Порошенко, потому что , по их словам он наживался на ней.

«Теперь у них уже и Зеленский плохой. Что в очередной раз доказывает: проблема не в конкретном украинском президенте. Москва в принципе хочет уничтожить украинский суверенитет. И война будет продолжаться независимо от того, какая будет фамилия у украинского гаранта», - резюмирует Казанский.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

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