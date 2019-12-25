Поїздка в окупований Крим ще відгукнеться президентові країни-агресора Володимиру Путіну

Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Роман Цимбалюк, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, журналіст вирішив яскраво підколоти президента Росії Володимира Путіна за поїздку в аннексированный Крим, де нещодавно відбулося відкриття желездорожной частини так званого Кримського мосту.

За словами Цимбалюка, лідер Кремля Володимир Путін заробив собі статус нев'їзного в Україну за незаконне відвідування чужій території.

"Що ж це виходить? Що Володимир Володимирович черговий раз наїздив на бан в вільну Україну? Тому що у нас за законом прописано, що ті, хто відвідує окуповані території, не можуть безперешкодно приїхати на якийсь саміт, наприклад, в Київ. Або зустріч в Київ. І виходить, що керівництву України з керівництвом Росії можна спілкуватися тільки на нейтральній території – то Париж, то Берлін", – яскраво висміяв Цимбалюк президента країни-агресора.

Варто відзначити, що раніше журналіст Віталій Портников розкрив один з головних секретів Володимира Путіна. За його словами, своїм візитом на відкриття Кримського моста президент РФ довів, що окупація українського півострова стала для нього "сакральним сенсом його царювання.

"Путін так наполегливо перетворює Крим з півострова у острів, що складається враження: він хоче обдурити не тільки міжнародне право, не тільки історію, але навіть саму географію, саму природу. І, думаю, в цьому сенсі нагадує стародавнього перської монарха, накинувся з різками на непокірне море", – пояснив він логіку президента країни-агресора.

Портников також додав, що незважаючи на повноцінне відкриття так званого Кримського моста, яким так любить хвалитися Володимир Путін, добиратися на півострів все одно швидше через материкову Україну.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

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